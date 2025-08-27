Meia centena de concelhos em perigo máximo de incêndio

Os bombeiros contam hoje controlar este incêndio, refere à Antena 1 o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.





Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com períodos de mais nebulosidade no litoral norte e centro a partir da tarde, com precipitação fraca, vento forte na faixa costeira da região sul e nas terras altas e descida da temperatura máxima.