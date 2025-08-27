Meia centena de concelhos em perigo máximo de incêndio
Cerca de 50 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Às 8h00 havia um fogo ativo em Arcos de Valdevez, com 86 operacionais e 29 viaturas no terreno.
Os bombeiros contam hoje controlar este incêndio, refere à Antena 1 o comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.
Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.
Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.
O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com períodos de mais nebulosidade no litoral norte e centro a partir da tarde, com precipitação fraca, vento forte na faixa costeira da região sul e nas terras altas e descida da temperatura máxima.