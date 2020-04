Meia centena de pessoas colocadas em isolamento profilático em Salvaterra de Magos

Hélder Esménio, presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos (distrito de Santarém), disse hoje à Lusa que a decisão foi tomada na quinta-feira, assim que foi conhecido o resultado do teste à covid-19 feito a uma mulher de 56 anos que tinha sido internada no início da semana no Hospital Distrital de Santarém.

O autarca afirmou que, numa deslocação ao local, na quinta-feira, de elementos da autoridade de saúde, do município e da GNR, não foram detetados outros casos com sintomas aparentes, tendo, contudo, sido requisitados testes, já disponibilizados, para começarem a ser realizados hoje, a partir da hora do almoço.

Todos os acessos ao local foram encerrados, mantendo-se apenas um aberto, com controlo de entradas e saídas assegurado pela Guarda Nacional Republicana, disse.

Apenas dois elementos da comunidade, que receberam equipamento de proteção individual fornecido pelo município, estão autorizados a movimentar-se ao exterior para comprarem bens de primeira necessidade, adiantou.

Hélder Esménio afirmou que o município, com uma população residente de 21.268 pessoas (2018), registou até ao momento nove casos da covid-19.

Portugal regista 19.022 casos confirmados de infeção pela covid-19 e 657 mortos, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

O decreto presidencial que prolonga até 02 de maio o estado de emergência iniciado em 19 de março prevê a possibilidade de uma "abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais".