Foto: António Antunes - RTP

A partida foi dada junto ao estabelecimento prisional de Lisboa, onde, há precisamente três anos, morreram Daniel Rodrigues e Danijoy Pontes.



As famílias, presentes no protesto, deixaram uma coroa de flores.



Na manifestação esteve também Cláudia Simões, que no início deste ano foi condenada a pena suspensa depois de ter o tribunal ter dado como provado a agressão a um polícia, em 2020.