Meios aéreos acionados. Incêndio de Valpaços estendeu-se a Mirandela e Vinhais

A combater o fogo estão 970 operacionais apoiados por 327 veículos.



A escolha é entre “o confinamento ou a evacuação” e a “métrica de trabalho”, explicou o comandante, é implementar medidas com “três a quatro horas” de antecipação.



Meios aéreos acionados



No decurso do combate noturno, ardeu o telhado de uma habitação em obras na freguesia da Ermida. “Nada de relevante”, segundo o comandante Albano Teixeira.

O incêndio que deflagrou em Valpaços propagou-se já aos concelhos de Mirandela e Vinhais. Ao início da manhã desta sexta-feira, o combate às chamas mobilizava quase mil operacionais. A frente que mais preocupava os bombeiros e o comando da Proteção Civil localizava-se em Torre de Dona Chama.Ouvido pelos jornalistas em Vilarandelo, no concelho de Valpaços, o comandante Albano Teixeira, do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, adiantou que, elencou., fez notar o responsável.O dispositivo tem assim por diante, segundo o comandante, “a frente um, do lado de Valpaços, e a frente dois, que é aquela que está ativa neste momento”.Questionado sobre eventuais localidades em risco, Albano Teixeira foi perentório: “Não”.“Está a ser feito um trabalho exemplar por todos os agentes de Proteção Civil, em particular, com especial destaque, os serviços municipais, a Guarda Nacional Republicana, que estão a fazer uma avaliação ponto a ponto sobre quais são as probabilidades e, com o apoio dos postos de comando, a identificar pontos sensíveis”.Numa antevisão do dia, o comandante da Proteção Civil afirmou que. Tiveram também uma noite de trabalho árduo e hoje esperamos ter condições para poder empenhar esses meios aéreos”, apontou Albano Teixeira.“Neste momento,s, aqueles que eventualmente possam causar mais problemas, sendo certo que sempre condicionados pela situação no local, como também aquilo que é o ponto de descolagem dos próprios meios aéreos”, enfatizou.Na quinta-feira, houve momentos de sobressalto. À tarde, algumas pessoas foram retiradas da aldeia de Vale das Fontes e da Vila de Rebordelo, no concelho de vinhais. Em Mirandela, centenas de pessoas ficaram confinadas no pavilhão da Junta de Freguesia, mas entretanto regressaram a casa.Em Torre de Dona Chama, resumiu por último o responsável, o combate afigura-se agora “difícil”: “, que não nos permite a utilização de máquinas de rasto. São zonas muito rochosas, com declives acentuados, e temos uma frente de fogo partida em várias partes”.A uma pergunta sobre o cenário de um “dia mais tranquilo”, o comandante atalhou: