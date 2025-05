"Meios aéreos de empresas privadas em meses de calor são fundamentais"

Marco Martins considera que Portugal está a seguir o que o se faz noutros países europeus, que têm mostrado maior eficácia no combate ao incêndios.Quanto ao fim de semana de calor que se aproxima, o vice presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses deixa alguns conselhos que passam sobretudo pela prevenção, com por exemplo não fazer fogo desnecessário, como as queimadas.