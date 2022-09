Memórias do Mercado do Bolhão no Arquivo Histórico da RTP

As paredes do Mercado do Bolhão testemunharam momentos de glória, mas também muitos impasses e polémicas. O mercado surge como uma praça a céu aberto, ainda no século 19 e só em 1917 fica pronto o edifício, que agora renasce com esta reabilitação.