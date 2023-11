Menezes Leitão acredita que Supremo anunciará em breve se avança com investigação a Costa

As suspeitas foram enviadas pelo Ministério Público para o Supremo, como manda a lei, tratando-se de um chefe do governo.Tendo em conta a sensibilidade do caso, Menezes Leitão revela que a decisão sobre este caso pode ser anunciada em poucas semanas ou até mesmo dias.O antigo bastonário da Ordem dos Advogados admite que o comunicado do Ministério Público é vago.