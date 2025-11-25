Menina de 11 anos ferida com gravidade em incêndio no concelho de Monforte

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que a criança "sofreu queimaduras", tendo sido transportada num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.

O alerta para o incêndio, que ocorreu na Rua do Estanque Novo, foi dado às 18:00, adiantou a mesma fonte.

Foram mobilizados para o local 20 operacionais dos bombeiros de Monforte, do INEM e da GNR, apoiados por sete veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Elvas, e o helicóptero.