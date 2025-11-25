Menina de 11 anos ferida com gravidade em incêndio no concelho de Monforte
Uma menina, de 11 anos, ficou hoje ferida com gravidade na sequência de um incêndio no anexo de uma habitação em Santo Aleixo, no concelho de Monforte, distrito de Portalegre, disse fonte da Proteção Civil.
A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que a criança "sofreu queimaduras", tendo sido transportada num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa.
O alerta para o incêndio, que ocorreu na Rua do Estanque Novo, foi dado às 18:00, adiantou a mesma fonte.
Foram mobilizados para o local 20 operacionais dos bombeiros de Monforte, do INEM e da GNR, apoiados por sete veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Elvas, e o helicóptero.