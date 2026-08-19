Menino de três anos encontrado sozinho em casa em Braga resgatado pela PSP
Um menino de três anos foi encontrado sozinho na madrugada de hoje nas escadas de um prédio em Braga, onde estava desde o fim de semana à guarda da irmã, de 15 anos, disse fonte policial.
Segundo a fonte, a irmã do menino chegou algum tempo depois, alegando que tinha ido comprar comida, já que a mãe dos dois menores se tinha ausentado de casa no fim de semana, não tendo ainda sido localizada pelas autoridades.
Tanto o menino como a irmã foram conduzidos ao Hospital de Braga, por precaução, encontrando-se ambos bem, decorrendo agora diligências para definir o destino imediato dos dois menores.
O pai das crianças esteve envolvido em casos de violência doméstica e esteve detido no Estabelecimento Prisional de Braga, onde foi encontrado morto recentemente.
Contactada pela Lusa, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Braga disse que a situação daqueles menores está sob alçada de uma Equipa Multidisciplinar de Apoio Técnico (EMAT) ao tribunal daquela comarca.
Trata-se de uma equipa especializada da Segurança Social, integrada por profissionais como assistentes sociais e psicólogos, que apoia os tribunais em processos de promoção, proteção e tutelar cível de crianças e jovens.