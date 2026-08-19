Menores abandonados em Braga. Constituída arguida mãe que deixou filhos em casa

O alerta foi dado pouco depois das 4h00 desta quarta-feira por vizinhos, que perceberam que uma criança de 3 anos estava na porta do prédio a chorar.



A irmã de 15 anos foi encontrada minutos depois pela PSP esta madrugada sozinhos em casa.



A menor terá dito à policia que a mãe saiu durante o fim de semana e que ainda não tinha regressado.



Os menores foram levados pela PSP até ao Hospital de Braga. Foram avaliados na urgência de pediatria e estão bem de saúde.

