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Menores abandonados em Braga. Constituída arguida mãe que deixou filhos em casa

Menores abandonados em Braga. Constituída arguida mãe que deixou filhos em casa

Foi constituída arguida a mãe que deixou os dois filhos menores sozinhos em casa, em Braga pelo menos por cinco dias.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: João Chaves Marques - RTP

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O alerta foi dado pouco depois das 4h00 desta quarta-feira por vizinhos, que perceberam que uma criança de 3 anos estava na porta do prédio a chorar.

A irmã de 15 anos foi encontrada minutos depois pela PSP esta madrugada sozinhos em casa. 

A menor terá dito à policia que a mãe saiu durante o fim de semana e que ainda não tinha regressado.

Os menores foram levados pela PSP até ao Hospital de Braga. Foram avaliados na urgência de pediatria e estão bem de saúde.
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