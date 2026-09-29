Menos sal e açúcar, facilitar a amamentação. DGS lança orientações para alimentação nas creches





Consulte aqui o documento da Direção-Geral da Saúde.

"O documento pretende apoiar as instituições na disponibilização de uma alimentação nutricionalmente adequada, segura e adaptada às necessidades das crianças nos primeiros anos de vida", refere a Direção-Geral da Saúde.Elaborado em colaboração com o Instituto da Segurança Social, o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) e a Garantia para a Infância, o documento estabelece recomendações sobre os alimentos a disponibilizar e a limitar, o número e a composição das refeições, as porções e a progressão das texturas de acordo com a idade e o desenvolvimento da criança. Inclui também orientações para apoiar a manutenção do aleitamento materno.Entre os princípios estão aPara a DGS, a segurança alimentar assume igualmente um papel central. Além das regras de higiene e segurança dos alimentos, a DGS recomenda que a textura, consistência, formato e dimensão sejam adaptados às competências e idade de cada criança.As orientações recomendam o, sempre em formatos e texturas adequados à idade e ao desenvolvimento.A alimentação deve privilegiar alimentos de elevada densidade nutricional, ou seja, alimentos que forneçam quantidades elevadas de vitaminas, minerais, proteína de elevada qualidade e outros nutrientes essenciais por unidade de energia, refere a DGS, considerando que os primeiros 1.000 dias de vida, desde a conceção até aproximadamente aos dois anos, são "particularmente relevantes" para o crescimento e desenvolvimento da criança e para a formação de preferências e hábitos alimentares, com impacto na saúde ao longo da vida.As ementas devem ter como referência a Roda dos Alimentos, assegurando alimentos dos diferentes grupos e diversidade dentro de cada grupo., além de sugestões práticas para almoços e lanches.A DGS destaca também as desigualdades no acesso a uma alimentação saudável e nutricionalmente adequada, sublinhando que para muitas crianças, as creches são o local onde passam grande parte do dia e onde realizam várias refeições, influenciando o consumo alimentar diário, a aquisição de preferências e o desenvolvimento de competências relacionadas com a alimentação.O estudo Creche com Sabor e Saúde (C2S), financiado pela DGS,Para a DGS, estes resultados evidenciam a necessidade de harmonizar práticas e apoiar tecnicamente as instituições na promoção de uma alimentação nutricionalmente adequada.