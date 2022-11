Mensagens de ódio. GNR garante prevenção, sindicato da PSP questiona contexto

Setenta e Quatro, no Expresso e no Público que mostra a utilização das redes sociais, por parte de efetivos das forças de segurança, para ações proibidas pela lei e pelos regulamentos internos.

Um consórcio de jornalistas de investigação publicou na quarta-feira uma reportagem de Pedro Coelho, Filipe Teles, Cláudia Marques Santos e Paulo Pena na SIC, no, noe noque mostra a utilização das redes sociais, por parte de efetivos das forças de segurança, para ações proibidas pela lei e pelos regulamentos internos.

“Cumpre-me informar que a Guarda Nacional Republicana tem implementado o Plano de Prevenção de Manifestações de Discriminação nas Forças e Serviços de Segurança e que frequentemente realiza ações e iniciativas, à luz das coordenações mantidas em sede de grupo de trabalho constituído ao abrigo deste Plano, com representantes do MAI, das Forças e Serviços de Segurança, sob coordenação da Inspeção Geral da Administração Interna”, lê-se em comunicado da chefe da Divisão de Comunicação e Relações Públicas da Guarda, major Mafalda Gomes de Almeida.“Para além do plano referido”, aponta ainda o texto.A GNR afiança, por último, que, “perante comportamentos dos seus militares que não se enquadrem com os direitos previstos constitucionalmente, contrários à lei e/ou que configurem uma violação dos deveres deontológicos inerentes à condição militar e policial”, atuaO gabinete do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, adiantou entretanto queNa reportagem em causa, são citadas publicações como- texto acompanhado da imagem de um cano de espingarda que terá sido publicado no Facebook por um militar da GNR de Vendas Novas., afirma um outro utilizador, identificado como militar da GNR de Setúbal, no grupo fechadoA investigação jornalística apurou que os efetivos da PSP e da GNR presumivelmente responsáveis por taisestão no ativo. E que

“Achamos estranho o contexto”

Por sua vez, ouvido pela agência Lusa, o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia afirma estranhar o contexto da divulgação da reportagem. Ao mesmo tempo, sinaliza que aguardará pelo resultado dos inquéritos., reagiu Paulo Santos.“Achamos estranho, no entanto, pelo que vim a saber, a existência de uma lista com nomes de alguns elementos, de dirigentes da associação dos polícias cujo nome não faz sentido estar lista, porque apenas faziam parte de algumas plataformas e alguns espaços públicos das redes sociais.”, acrescentou.Segundo o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, estes elementos integram a lista por estarem naqueles espaços públicos e não por comentários: “Portanto, vamos avaliar e analisar e apoiar os colegas que pretendam apoio”.“A ASPP tem mais de três décadas de intervenção sindical com os seus princípios e valores bem vincados, por isso, não há espaço para comportamentos que comprometam aquilo que é a dignidade da vida humana com comportamentos racistas, xenófobos totalmente incompatíveis com a missão policial. Acho que isto é clarinho como água como se diz em bom português”, completou.

