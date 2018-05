Partilhar o artigo Mês de abril foi o quarto mais chuvoso do século, continente sem seca meteorológica Imprimir o artigo Mês de abril foi o quarto mais chuvoso do século, continente sem seca meteorológica Enviar por email o artigo Mês de abril foi o quarto mais chuvoso do século, continente sem seca meteorológica Aumentar a fonte do artigo Mês de abril foi o quarto mais chuvoso do século, continente sem seca meteorológica Diminuir a fonte do artigo Mês de abril foi o quarto mais chuvoso do século, continente sem seca meteorológica Ouvir o artigo Mês de abril foi o quarto mais chuvoso do século, continente sem seca meteorológica

Tópicos:

IPMA,