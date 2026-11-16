O mesmo relatório indica que a temperatura média do ar foi de 17,83°C, mais 1.04°C acima do valor padrão considerado entre 1991-2020 e a quarto registo mais elevado dos últimos 26 anos.



Em 2026, Portugal atingiu o recorde de dez ondas de calor num ano, duas delas registadas no mês de outubro, entre 10 a 17 outubro, no interior Norte e Centro, e de 28 de outubro até aos primeiros dias de novembro, na região de Vale do Tejo e Alentejo.



No que toca à precipitação, registou-se, em outubro, um total mensal de 12,3 mm, valor que corresponde a apenas 11 por cento do valor considerado normal pelos meteorologistas.



Segundo o IPMA, houve um agravamento muito significativo da situação de seca meteorológica em Portugal continental, com 75 por cento do território entre as classes de seca severa e extrema.