Mesmo alterando estatutos sindicato dos motoristas poderá ser dissolvido

RTP29 Ago, 2019, 20:55 / atualizado em 29 Ago, 2019, 20:58 | País

Ainda não tem um ano de vida, mas o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas já tem muito que contar.

E começa logo no dia em que nasceu, em setembro de 2018. Em causa, o nome de Pedro Pardal Henriques, vice presidente no documento da assembleia constituinte, mas advogado de profissão. O documento foi enviado enviado para o Ministério do Trabalho, juntamente com o registo de estatutos.



Entretanto Pardal Henriques já não é vice presidente. No plenário seguinte à greve de Abril, terá sido decidida a substituição. Em declarações à RTP explicou que a mudança se deveu às funções que desempenhava.





Novas funções - mas a questão central continua a ser um documento contrário à lei, o que leva o Ministério Público a pedir a extinção do sindicato.





O sindicato mantém a actividade até decisão do tribunal caso decida aguardar.