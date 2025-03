Mesquita Central de Lisboa completa 40 anos

É um espaço multifuncional, tem quatro pisos e durante o Ramadão chega a servir cerca de duas mil refeições. Ajuda na integração de imigrantes, através de vários cursos, incluindo o de português, e auxilia com medicamentos e cabazes aqueles que estão numa situação mais precária.De referir que em Portugal existem cerca de 50 mesquitas espalhadas pelo país, embora a maioria esteja situada na zona de Lisboa. Por coincidência, esta data, coincide com a véspera da festa do Eid al Fitr, a festa do final do Ramadão, o mês de jejum dos muçulmanos.