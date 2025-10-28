Metade das pessoas com 85 ou mais anos vacinadas contra a gripe no primeiro mês da campanha

De acordo com os resultados da primeira vaga do Vacinómetro, uma iniciativa da Sociedade Portuguesa de Pneumologia e da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF), 49,7% das pessoas com 85 ou mais anos receberam a vacinação durante o primeiro mês da campanha de vacinação.

Entre os grupos incluídos nas recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS), o Vacinómetro indica um aumento transversal da cobertura vacinal face ao ano anterior.

Segundo o inquérito, 39% das pessoas com 65 ou mais anos de idade e 44,6% das pessoas com doenças crónicas já receberam a vacina contra a gripe, quando no ano passado, pela mesma altura, a percentagem rondava os 32% para as duas situações.

Ainda no âmbito dos grupos prioritários, já foram vacinados 32,8% dos profissionais de saúde com contacto direto com doente, acima dos 18,5% em outubro de 2024, e 16,1% das pessoas entre os 60 e 64 anos de idade (eram 14,4% na mesma altura em 2024).

A única exceção nesta tendência de aumento são as grávidas: em outubro de 2024, tinham sido vacinas 54,2%, percentagem que baixa agora para 38,6%.

Quanto às crianças entre os 6 e os 24 meses de idade, a quem foi este ano alargada a vacinação gratuita, 26,2% já receberam a vacina contra a gripe.

Mais de metade dos vacinados (62%) optou pela coadministração com a vacina da covid-19.

À semelhança dos anos anteriores, a recomendação do médico mantém-se como principal motor para a vacinação, sobretudo nas situações gravidez e doença crónica, em que foi apontada por sete em cada 10 inquiridos.

Por outro lado, cerca de um quarto dos inquiridos disse ter-se vacinado por iniciativa própria, enquanto 14,6% referiram uma iniciativa laboral, 9,4% por notificação de agendamento pelo Serviço Nacional de Saúde e 2,9% por saberem que integram um grupo de risco de determinada patologia.

Por regiões, o Vacinómetro mostra que, das pessoas com 65 ou mais anos vacinadas, 47,8% encontra-se no Alentejo, 44,9% no Centro, 39,7% em Lisboa e 39,2%, regiões onde a cobertura vacinal no primeiro mês da campanha aumentou face ao ano passado.

Por outro lado, há menos pessoas vacinadas na região Autónoma da Madeira (23,8% em comparação com 56% no ano passado) e no Algarve (14,8% em comparação com 18,9% no ano passado), enquanto nos Açores, apesar de se manter entre as mais baixas (17,1%), a cobertura vacinal mais que duplicou face a outubro de 2024, quando apenas 7,1% da população incluída nas recomendações da DGS tinha recebido a vacina.

Lançado em 2009, o Vacinómetro é realizado através de um trabalho de campo que decorreu entre 15 e 20 de outubro, com questionários de aplicação telefónica, permitindo monitorizar, em tempo real, a taxa de cobertura da vacinação contra a gripe em grupos prioritários recomendados pela DGS.

A campanha de vacinação sazonal contra a gripe e a covid-19 iniciou-se em 23 de setembro e está a decorrer nas farmácias e unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS).