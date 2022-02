Metade do país está em seca severa ou extrema

O tempo seco dos últimos meses tem afetado as produções agrícolas e já falta água para dar de beber aos animais. A RTP visitou barragens onde se registam mínimos históricos. Há bacias hidrográficas com tão pouca água que voltaram à luz do dia aldeias que estiveram décadas submersas.