Metade dos adultos pobres tem trabalho. Habitação potencia carência

Jornal de Notícias teve acesso, pela primeira vez numa década, as pessoas em risco de pobreza ou exclusão social recuaram para menos de dois milhões, em 2025. Mas a taxa de pobreza persistente - que já existia em pelo menos dois dos três anos anteriores - cresceu para 9,5%, afetando cerca de um português em cada dez. De acordo com o mais recente relatório, a que oteve acesso, pela primeira vez numa década, as pessoas em risco de pobreza ou exclusão social recuaram para menos de dois milhões, em 2025. Mas, afetando cerca de um português em cada dez.

Ter emprego não é suficiente para escapar à pobreza e as despesas com a habitação fazem aumentar as situações de carência. A análise confirma ainda que quase metade dos pobres não recebe apoios.





O desemprego continua associado a um maior risco de pobreza.

A pobreza em trabalhadores é também marca dos estrageiros que vêm de fora da União Europeia, que enfrentam uma pobreza laboral de 19,5%.





Os adolescentes viram o risco agravar-se para 24%. Entre os idosos, desceu para 20,8%.





Descida anual

45,4% da população pobre não recebia em 2025 qualquer rendimento de prestações sociais.