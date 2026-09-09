Metade dos alunos inscritos faltou aos exames da época extraordinária

Quase 44 mil alunos do 11.º e 12.º anos inscreveram-se para a época especial criada este ano pelo ministério da Educação para garantir que nenhum aluno seria prejudicado pelos problemas registados durante a avaliação digital e divulgação das notas da 1.ª fase dos exames nacionais.

No entanto, compareceram apenas 22.101 alunos às 23 provas realizadas entre os dias 03 e 08 de setembro, segundo uma análise feita pela Agência Lusa aos dados disponibilizados pelo Júri Nacional de Exames, que mostram uma presença de apenas 50,4% dos inscritos.

O exame de Português foi a prova com mais alunos inscritos e com mais faltas: Num universo de quase 9.500 alunos, compareceram apenas 3.831 alunos (40,4%).

Matemática A foi outro dos exames em que mais estudantes desistiram, tendo faltado 44,6% dos 8.395 inscritos.

Olhando para a lista de disciplinas com mais faltas, destaca-se ainda História A (62,8% dos 1.470 alunos inscritos não compareceu) e Física e Química A (46,5% faltaram).

Ao longo dos quatros dias de exames, compareceram nas escolas, em média, apenas metade dos alunos inscritos.

O ministério criou esta época extraordinária dos exames finais devido aos problemas técnicos ocorridos na classificação eletrónica dos exames da 1.ª fase, que levou a que alguns alunos não conhecessem as suas classificações definitivas atempadamente.

Todos os alunos que reuniam condições para realizar exames na 2.ª fase de 2026 podiam inscrever-se para esta época especial, cujos resultados serão conhecidos na próxima semana, dia 16.

Apesar de a 2.ª fase de candidatura ao ensino superior já ter começado termina apenas a 20 de setembro e os alunos poderão usar a nota da época extraordinária para concorrer.

Os alunos que peçam a reapreciação da prova, terão de esperar até dia 25 de setembro para conhecer os resultados dos processos de reapreciação, podendo candidatar-se à mesma nesta 2.ª fase.

Os resultados da 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior serão divulgados a 30 de setembro.