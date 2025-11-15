Metro do Porto. Luís Filipe Menezes pede indemnização pelos prejuízos causados pelas obras

O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia vai exigir indemnizações à Metro do Porto pelos prejuízos causados pelas obras, que se acentuaram com o mau tempo que se tem feito sentir no país.



Numa publicação nas redes sociais, Luís Filipe Menezes referiu que estão em causa "obras mal coordenadas e sem fiscalização", apontando responsabilidades à empresa de transportes e ao anterior executivo socialista da autarquia.



"A nova administração da Metro tem de assumir a triste herança que recebeu. Vai ter de indemnizar de imediato todos os cidadãos lesados e a Câmara Municipal. Dos prejuízos agora causados, mas também de dois anos de vias municipais mascaradas com desvios de trânsito sem nexo", escreveu o autarca.



Luís Filipe Menezes quer que a administração da Metro do Porto e o Estado "assumam responsabilidades complementares" e sugeriu uma negociação com o consórcio construtor para a aceleração das obras.



"Ninguém suporta mais dois anos de martírio", acrescenta o recém-eleito autarca, que se candidatou pela coligação PSD/CDS-PP/IL e regressa assim, 12 anos depois, à Câmara de Gaia, que liderou de 1997 a 2013.



A agência Lusa contactou a Metro do Porto que não quis comentar.