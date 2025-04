Metro do Porto retoma operação às 06

Em comunicado enviado à Lusa, a Metro do Porto destacou que "está a trabalhar no sentido da reposição da operação em todas as linhas da sua rede, o que irá suceder progressivamente nas próximas horas".

A partir das 06:00 de terça-feira, como normalmente, toda a rede do Metro do Porto estará em funcionamento regular, vincou.

O "apagão" que afetou Portugal provocou a interrupção da circulação do Metro do Porto pelas 11:30 de hoje.

"A Metro do Porto tem vindo a trabalhar, em conjunto com a subconcessionária Via Porto, no restabelecimento de todos os sistemas, nomeadamente de energia, sinalização e apoio à exploração, procurando garantir as obrigatórias e indispensáveis condições de segurança com vista à reposição do serviço comercial nas suas seis linhas e mais de 70 quilómetros de rede", pode ler-se.

"Esta retoma do serviço vai decorrer, de forma faseada e progressiva, ao longo da noite de hoje, havendo condições para garantir o normal funcionamento do Metro do Porto a partir das 6H00 desta terça-feira", acrescentou a mesma fonte.