Metro do Porto sem condições de garantir serviços mínimos em dias de greve

Foto: Nuno Patrício - RTP

A empresa Metro do Porto diz que não está em condições de garantir a existência de serviços mínimos nos dias de greve previstos para a próxima semana, apurou a Antena 1. Na próxima semana, os maquinistas do metro do Porto vão parar, uma "greve total" anunciada pelo Sindicato dos Maquinistas nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.