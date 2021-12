Metro do Porto volta a parar com nova greve dos maquinistas

Foto: Metro do Porto@Facebook/DR

Os maquinistas do Metro do Porto votam a estar esta terça-feira em greve. Apesar da paralisação, estão previstas algumas circulações pontuais na linha amarela entre as estações da Senhora da Hora, em Matosinhos, e o Estádio do Dragão.