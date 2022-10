Metro Sul do Tejo em greve a partir das 17h00

A Metro Transportes do Sul, empresa que explora o sistema de transporte público do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal (MST), no distrito de Setúbal, acusou o Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) de ser intransigente e de não aceitar negociar.Numa nota, a empresa manifestou-se “surpreendida” pelo pré-aviso de greve às horas extra hoje e sexta-feira e a todo o serviço na quarta e quinta-feira, "apesar da disponibilidade da empresa para negociar”, refere a transportadora.No início de outubro foi anunciada uma greve para exigir a abertura de negociações, aumentos salariais, a progressão na carreira e melhor manutenção dos equipamentos.Em comunicado, o Sindicato dos Maquinistas explicou que a paralisação surge “dada a persistente recusa da administração da MTS em negociar com o SMAQ um acordo de empresa que vá ao encontro das justas reivindicações dos trabalhadores”.