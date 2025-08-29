"Metrobus" do Mondego arranca no antigo trilho ferroviário

Nesta primeira fase os autocarros elétricos vão realizar um percurso de apenas cinco quilómetros, entre a Portagem e o Vale das Flores, na cidade de Coimbra, indicou o Ministério das Infraestruturas e Habitação.

Imagem: Metro Mondego

O percurso abrange dez estações da cidade e será gratuito até à abertura do troço até Serpins, no concelho da Lousã, "prevista até ao final do ano", esclareceu o ministério sem apontar uma data concreta para o funcionamento do traçado que passa também pelo concelho de Miranda do Corvo.