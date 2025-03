Metropolitano de Lisboa abre quatro estações a sem-abrigo no período noturno

No comunicado enviado à Lusa, o Metropolitano de Lisboa, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa e Câmara Municipal de Odivelas, vai cumprir o Plano de Contingência destinado ao apoio a pessoas em situação de sem-abrigo.

Na estação de Santa Apolónia o acesso será feito através da entrada norte, pelo passeio junto ao edifício da estação, no Oriente, através da entrada pelo portão do lado Tejo/centro comercial e no Rossio pela entrada pelo portão da Praça da Figueira.

O comunicado sublinha ainda o compromisso do Metropolitano de Lisboa "ao serviço da comunidade no apoio a pessoas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade".