Metropolitano de Lisboa fechado

Na estação do Areeiro, pelas 12:30, as luzes verdes e vermelhas dos pórticos de entrada e saída continuavam a funcionar e algumas pessoas entravam, ao engano.

"O metro não está a circular", dizia o único segurança presente na estação, que nada sabia sobre se noutras paragens havia passageiros retidos. "Aqui não houve", relatou à Lusa, tentando apurar mais informações através do telefone de comunicação interna, que, porém, não estava a funcionar.

"Já encostei as portas das outras saídas da estação, mas não as posso fechar, que a chave é codificada e depois, sem eletricidade, não conseguimos abrir", explicou.

Também a estação do Colégio Militar tinha sido evacuada ao final da manhã, com grades nas entradas e funcionários a avisar quem tentasse entrar.

Em vários pontos da cidade são visíveis filas nas estações de autocarro, mas também a Carris, empresa que presta serviço de transporte público urbano de superfície de passageiros no município de Lisboa, ficou com problemas nas comunicações desde a altura do apagão.

Um trabalhador da empresa, gerida pela câmara municipal da capital, disse à Lusa que a partir do momento da falha de energia "há muita dificuldade em estabelecer contactos", lembrando até que a empresa "por vezes comunica através de Whatsapp, mas hoje não emitiu qualquer alerta".

O trabalhador da Carris revelou ainda que o controlo de tráfego "está sem comunicações", pelo que os autocarros ainda circulam, dada a dificuldade em entrar em contacto com os motoristas, enquanto os elétricos já estão parados.

A Lusa tentou, sem sucesso, contactar fontes oficiais da comunicação das duas transportadoras.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais disse que um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.