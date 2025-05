Migrações e interação animal podem desencadear uma nova pandemia

Foto: Anshu A - Unsplash

Há hoje riscos com a migração massiva de pessoas e a interação com o mundo animal.



O tema vai ser discutido a partir de hoje, no Porto, na Conferência Internacional de Investigação em Toxicologia. Um termo que pode ser desconhecido para alguns, mas que a jornalista Rita Fernandes e o investigador Ricardo Dinis Oliveira dão a conhecer melhor.



O investigador defende que é preciso uma nova abordagem na saúde e na ciência para que as consequências sejam mais brandas do que as da pandemia da covid-19.