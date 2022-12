Migrantes. Governo quer menos burocracia nas autorizações de residência

Numa visita ao concelho de Odemira, onde nos últimos meses foram identificados vários casos de exploração de imigrantes, a responsável disse ainda que o Governo está a investir no português para estrangeiros de forma a que a ponte com "o país onde chegam e os acolhe" seja mais facilitada.



Ana Catarina Mendes disse ser preciso, em conjunto com a Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo, garantir que a burocracia para ter autorização de residência diminui.