Miguel Frasquilho desconhece "atividades potencialmente ilícitas" na Academia Bsports

Miguel Frasquilho explica que o trabalho que desempenhava para a academia consistia emSalienta que o convite a participar no projeto foi endereçado por Mário Costa, presidente da Assembleia Geral da Liga de Clubes. As funções que exerce desde "final de 2020", refere, são “não executivas” e aceitou o convite porque parecia tratar-se de um projeto de excelência., refere Miguel Frasquilho em comunicado.

Refere que visitou as instalações da Bsports em novembro de 2020, altura em que gravou "as declarações que hoje são reproduzidas na comunicação social".





“Não me apercebi de quaisquer atividades potencialmente ilícitas, pelo contrário – achei as instalações de grande qualidade, em conformidade com a avaliação e classificação feita pela DGERT". (Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho).

O caso envolve alegados negócios ilegais com jogadores de futebol vindos de vários países, em concreto 114 jovens com idades entre os 13 e os 22 anos. Chegaram a Portugal atraídos por contratos de formação académica e na área do futebol.Na sequência das notícias sobre a academia,, refere o embaixador da Academia.E acrescenta ainda:Refere também que o SEF “visitou regularmete a Bsports Academy entre 2021 e 2023", visitas de que teve conhecimento através de Mário Costa. Nestas visitas, “segundo me foi transmitido, nenhuma questão foi levantada”, isto até à visita do SEF na passada segunda-feira.

“Espero que tudo o que tenha que ser investigado o seja, que a verdade seja devidamente esclarecida, e que, se for caso disso, todas as consequências sejam cabalmente apuradas”, conclui o responsável.







Miguel Frasquilho foi presidente do Conselho de Administração da TAP entre 2017 e 2021, presidente da AICEP entre 2014 e 2017. Foi também deputado na Assembleia da República pelo PSD e secretário de Estado do Tesouro e Finanças entre 2002 e 2003.