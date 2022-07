Mil operacionais combatiam oito fogos ativos às 00h00

De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), consultada pela Lusa, combatiam os oito incêndios em curso 990 operacionais, apoiados por 299 veículos.

O incêndio que mobiliza mais meios é o que deflagrou no concelho do Fundão no domingo à tarde e que se estendeu depois ao concelho vizinho da Covilhã, ambos no distrito de Castelo Branco, com 464 operacionais e 135 veículos.

No distrito de Vila Real lavram dois incêndios também considerados significativos pela Proteção Civil. Um no concelho de Murça, que deflagrou no domingo à tarde, combatido por 154 bombeiros e 52 veículos, e outro no concelho de Chaves, com início na freguesia de Bustelo na sexta-feira e que desde então já foi dado como dominado, mas que sofreu uma reativação, com 228 operacionais e 73 veículos.

Durante a atual vaga de incêndios, a ANEPC sinalizou 206 ocorrências que obrigaram a assistência nos diferentes teatros de operações, disse o comandante nacional, André Fernandes, no "briefing" realizado domingo ao princípio da noite.

Situação atual

Portugal entrou esta segunda-feira, às 00h00, em situação de alerta, depois de sete dias em contingência devido aos incêndios que assolaram o país e às altas temperaturas registadas.

A situação de alerta prolonga-se até às 23h59 de terça-feira, dia em que voltará a ser reavaliada a situação, afirmou o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, no domingo, após uma reunião, por videoconferência, com os ministérios da Defesa Nacional, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde, do Ambiente e Ação Climática e da Agricultura e da Alimentação.

Na terça-feira, a situação será reavaliada até porque se prevê um novo aumento das temperaturas.