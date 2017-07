Milhares de bombeiros combatem grandes incêndios

RTP 27 Jul, 2017, 07:46 / atualizado em 27 Jul, 2017, 07:47 | País

Quase dois mil operacionais combatem esta manhã incêndios no distrito de Castelo Branco, Portalegre e Coimbra, sendo que o fogo que começou na Sertã e chegou a Mação é o que mobilizava mais meios - 1.158, segundo a Proteção Civil.



O incêndio chegou mesmo a ameaçar a sede do concelho de Mação e casas mas o vento acabou por afastar as chamas da vila. O fogo obrigou também a evacuar a aldeia de Mantela, cerca de 20 habitantes foram retirados das suas casas.



"O incêndio finalmente está a dar tréguas, pode-se considerar que neste momento não existe, estamos a entrar em rescaldo nos pontos mais críticos que aconteceram durante a tarde e a noite", afirmou durante a madrugada o vice-presidente da autarquia.



c/ Lusa

As chamas lavravam em Mação desde domingo, depois de terem alastrado do concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, sendo este um dos fogos que inspiravam maior preocupação. Apesar de se terem avançado para o rescaldo do incêndio em Mação, as chamas deste mesmo fogo continuam ativas no concelho de Proença-a-Nova.Este incêndio, que teve início na localidade de Mosteiro de São Tiago, freguesia de Várzea dos Cavaleiros, concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, apresenta três frentes ativas e está a ser combatido por 1.158 operacionais, com o apoio de 363 veículos.Também no distrito de Castelo Branco, está por controlar outro incêndio em Malhadal, no concelho de Proença-a-Nova, que deflagrou na quarta-feira às 20:28 e que mobiliza 177 operacionais, com o auxílio de 56 veículos.Por dominar está também o fogo que deflagrou na quarta-feira em São Mamede, na freguesia de Lorvão, concelho de Penacova, que tem cinco frentes ativas e mobiliza 506 operacionais, com o auxílio de 162 veículos.No distrito de Portalegre, continua por dominar o incêndio em Albarrol, freguesia de Arez e Amieira do Tejo, no concelho de Nisa, que tem duas frentes ativas e mobiliza 209 operacionais, com o auxílio de 63 meios terrestres.Também em Nisa, está por controlar o incêndio com duas frentes ativas, na localidade de Portas de Rodão, na freguesia de Santana, que está a ser combatido por 122 operacionais, com o apoio de 37 veículos.Ainda no distrito de Portalegre, lavra ainda com intensidade o fogo que deflagrou em Ribeira de Eiras, freguesia de Belver, no concelho de Gavião e que mobilizava às 06:30 243 operacionais, com o auxílio de 61 veículos.A ANPC dava ainda conta de um incêndio na localidade de Abrunhosa do Mato, freguesia de Cunha Baixa, concelho de Mangualde, distrito de Viseu, que está a ser combatido por 132 operacionais, com o apoio de 38 veículos.Às 7h30, a ANPC dava conta de 49 incêndios, 23 dos quais em curso, quatro em resolução e 22 em fase de conclusão. Destes fogos, sete eram consideradas ocorrências graves – todos eles ainda em curso.