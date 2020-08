Milhares de docentes e investigadores de fora do diploma que prolonga contratos

Na semana passada foi publicado um diploma que veio suspender os prazos de caducidade dos contratos de trabalho nas instituições de ciências, tecnologia e ensino superior e prolongá-los por mais 90 dias.A luta pela prorrogação destes contratos não é de agora, mas só no final de julho foi aprovado no parlamento o projeto de lei publicado agora em Diário da República que reconhece esse direito.No entanto,No caso dos docentes, o contrato terminou mas o trabalho não, já que a pandemia de covid-19 fez com os prazos habituais do ano letivo fossem atrasados, como aconteceu, por exemplo, com as datas dos exames.

O SNESup exige que a situação destes trabalhadores seja resolvida e critica as instituições que, reiteradamente, têm pedido mais trabalho por menos salário. “Não é justo que sejam os mais precários e frágeis a pagar a crise”, lamentou.