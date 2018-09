Milhares de famílias sem acesso a novos passes de estudante

RTP06 Set, 2018, 10:44 / atualizado em 06 Set, 2018, 10:44 | País

A denúncia foi feita pela Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados e Passageiros, ANTROP, aos microfones da TSF.





De acordo com o Plano Nacional para a Juventude, este passe para crianças entre os 4 e os 18 anos foi alargado a todos os alunos, mesmo os de famílias que não têm dificuldades económicas. Deveria estar em vigor logo no início do ano letivo, de acordo com o artigo 168º do Orçamento do Estado.





A sua regulamentação está contudo atrasada e a venda dos passes é por isso impossível, denuncia a ANTROP. O seu presidente, Cabaço Martins, refere à TSF que tem vindo nas últimas semanas a alertar o Governo para a urgência do problema, sem resultados.





As empresas de transportes estão limitadas a aceitar as inscrições das crianças e adolescentes para o passe, embora na altura da venda esta não possa concretizar-se.



A denúncia foi confirmada pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (FECTRANS) que refere o exemplo do Metro de Lisboa, onde os funcionários só podem pedir desculpa aos clientes pela falha.Milhares de famílias estão assim impedidas de beneficiar dos novos passes já em setembro, sendo que para os meses seguintes a questão se mantém em aberto.O Governo espera que a medida, que pretende aumentar o uso de transportes públicos por parte das famílias, leve à duplicação do número das vendas deste tipo de documento: de 450 mil em 2018 para 900 mil em 2019.