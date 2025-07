Milhares de jovens começam a candidatar-se ao Ensino Superior

Numa altura em que as escolas enfrentam a falta de professores, a Antena 1 falou com uma jovem que tem precisamente o objetivo de seguir carreira no ensino. Em Anadia, no distrito de Aveiro, Inês confessou à Antena 1 que tem o sonho de ser professora de Filosofia.

A divulgação de resultados está prevista para dia 24 de agosto.





E por falar em novo ano lectivo o valor das propinas não vai sofrer alterações. A garantia é deixada pelo ministro da Educação ao jornal Público. Em resposta escrita ao jornal, o ministro Fernando Alexandre diz que o descongelamento, há muito falado, só vai avançar quando o novo sistema de ação social entrar em vigor, mas essas mudanças estão atrasadas.