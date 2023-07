Milhares de lugares extra nos transportes e quatro zonas de exclusão aérea

A reposição de controlos documentais nas fronteiras durante a JMJ, que vai decorrer em Lisboa de 01 a 06 de agosto, vai vigorar entre 22 de julho e 07 de agosto e estará a cargo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com a assistência da PSP, GNR, além da eventual colaboração de autoridades de outros países, nos 21 pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre nacional.

Eis alguns pontos essenciais dos planos de mobilidade e de segurança da JMJ, que deverá receber cerca de um milhão de jovens e que conta com a presença do Papa Francisco de 02 a 06 de agosto:

- Os transportes públicos da Área Metropolitana de Lisboa vão disponibilizar mais 354.000 lugares em cada dia útil e mais 780.000 lugares nos dias do fim de semana.

Entre os dias 01 e 04 de agosto serão disponibilizados por dia mais 354.000 lugares, dos quais 119.000 no modo rodoviário, 90.000 em comboios, 143.000 em metro e metro de superfície e 2.000 em barcos.

No fim de semana de 05 e 06, está prevista a disponibilização diária de mais 780.000 lugares, sendo 429.000 de modo rodoviário, 170.000 em comboios, 154.000 em metro/metro de superfície e 27.000 em barcos.

- Foram definidos dois locais para estacionamento de cerca de dois mil autocarros na zona de Lisboa: um na Alta de Lisboa (840 lugares) e outro no Campo da Graça (1.000 lugares), na zona ribeirinha de Loures; além de outro em Algés e de eixos viários na zona oriental da cidade com capacidade para 1.950 autocarros.

- Além da oferta de estacionamento na via pública de Lisboa (200 mil lugares) e em parques de estacionamento (85 parques com 32 mil lugares) foram identificados outros locais onde os peregrinos podem estacionar: Jamor (3.000 lugares), Loures (2.000) e Parque das Nações (400).

- As estações do Metropolitano de Lisboa da Avenida, Marquês de Pombal, Parque e Restauradores vão estar encerradas em 01, 03 e 04 de agosto. Também as estações de comboios da CP de Moscavide, Sacavém, Bobadela e Santa Iria vão encerrar, no fim e semana de 05 e 06.

- Nos primeiros seis dias de agosto, o terminal do Marquês de Pombal da Carris Metropolitana será relocalizado e serão suprimidas ou terão alteração de percurso as linhas que servem as zonas delimitadas pelos perímetros de segurança e as que circulam em arruamentos muito estreitos.

- Por razões de segurança na circulação viária, os elevadores da Bica, Glória e Lavra vão estar encerrados nos dias 01, 03, 04, 05 e 06 de agosto.

-- Os peregrinos vão ter um passe para todos os transportes da Área Metropolitana de Lisboa, que serão incluídos nos `kits` que vão receber.

- Em Lisboa, os constrangimentos vão verificar-se sobretudo entre o Parque Eduardo VII e o Terreiro do Paço, abrangendo vias como a Avenida da Liberdade, Avenida Infante D. Henrique, Avenida Fontes Pereira de Melo, Rua do Carmo, Rua Castilho, Rua da Prata e as praças dos Restauradores e do Rossio.

- A JMJ obrigou à definição de quatro zonas de exclusão aérea nas regiões de Lisboa e Fátima, mas os voos comerciais serão permitidos nos aeroportos da capital e Cascais.

Numa zona de exclusão aérea a circulação de aeronaves está interdita ou restringida, mas os voos comerciais no aeroporto de Lisboa e no aeródromo de Cascais serão permitidos.

- Durante o evento estarão empenhados 16 mil elementos das forças de segurança, proteção civil e emergência médica, estando prevista ainda a colaboração das Forças Armadas e das polícias espanhola, europeia (Europol) e internacional (Interpol).