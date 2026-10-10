Milhares de pessoas manifestam-se contra o custo de vida e da habitação

O movimento foi organizado pela plataforma "Não dá mais para viver assim", promotora de manifestações semelhantes em Aveiro, Braga e Porto.

João Cruz, da organização da manifestação em Lisboa, afirma que é tempo de combater o "terrorismo imobiliário".

Os manifestantes trazem cartazes com frases contra o custo de arrendar um apartamento, que os atira para muito longe da cidade ou os obriga a permanecer em casa dos pais.

O mesmo cenário no Porto, com centenas de pessoas em protesto.

As histórias de quem não consegue arrendar casa ou de quem não tem dinheiro para todo o mês repetem-se. Há cartazes que recordam Maricarmen Abascal, a espanhola expulsa aos 87 anos da casa onde viveu desde jovem.

A plataforma que organizou a manifestação pede o controlo dos preços dos bens essenciais e dos combustíveis, impostos sobre os lucros extraordinários das grandes empresas do setor bancário, energético e da distribuição, e medidas que respondam à crise na habitação.

