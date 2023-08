A chegada do papa Francisco foi muito aguardada por muitos fiéis, curiosos e turistas que o acompanharam por toda a cidade de Lisboa. Pouco antes das dez da manhã, o avião com o papa chegou ao aeroporto de Figo Maduro. Com o vidro do carro quase sempre aberto, foi um Francisco sorridente que fez a cidade até ao Palácio de Belém, onde foi recebido por um banho de multidão.