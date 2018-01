Milhares de portugueses queixam-se de burlas pelo telemóvel

Além disso, nenhum dos lesados sabe explicar com exatidão como ativou a marca Mobibox, mas todos têm a certeza que foi através do telemóvel.



A empresa detentora desta marca garante que as operadoras recebem metade do valor cobrado num negócio que se tornou milionário.



De 2014 para 2016, a Go4 Mobility duplicou o volume de facturação de 6,5 milhões para mais de 13 milhões de euros.



A Vodafone, MEO e NOS não quiseram responder às nossas dúvidas e o Parlamento está a analisar duas petições. A ANACOM diz que tudo isto acontece devido a um vazio legal.