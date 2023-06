Milhares de professores manifestaram-se no Porto e em Lisboa

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

Milhares de professores juntaram-se hoje em protesto no Porto e em Lisboa. O protesto foi marcado para hoje pelo simbolismo da data, dia 6 do 6 de 23, os números da recuperação do tempo de serviço: 6 anos, 6 meses e 23 dias.