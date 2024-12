Militar da GNR fica ferido após responder a caso de agressões em Faro

O incidente foi registado às 21:45, quando uma patrulha respondeu a uma denúncia por agressões, numa localização que a fonte da GNR se escusou a revelar, no concelho de Faro.

"A patrulha da Guarda respondeu a uma denúncia de agressões, quando chegou ao local foi recebida também com agressões. Foi possível no momento deter um indivíduo do sexo masculino, de 24 anos, e um militar recebeu assistência hospitalar por escoriações, já tendo tido alta", contou à agência Lusa o oficial de Relações Públicas do Comando Territorial de Faro da GNR.

A força policial pôde mais tarde encontrar e deter um segundo homem, dos três que estiveram envolvidos no desacato, adiantou o capitão António Ramos.

"Em momento posterior, foi possível deter um dos dois elementos que fugiram", disse o oficial da GNR.

Questionado sobre a localização onde o incidente ocorreu, a fonte da GNR recusou-se a revelar o sítio exato, mas situou os factos no concelho de Faro.

Os detidos vão ser presentes na segunda-feira ao primeiro interrogatório judicial perante um juiz de instrução, que aplicará depois as eventuais medidas de coação a que ficam sujeitos, assinalou.