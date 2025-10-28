Militar da GNR morreu em colisão entre embarcações no rio Guadiana

O acidente aconteceu na zona de Alcoutim, distrito de Faro, numa operação da Unidade de Controlo Costeiro da GNR.





A lancha suspeita de transportar droga do norte de África para a Europa chocou com a embarcação da GNR durante a perseguição e houve um incêndio que terá começado na lancha.





O acidente provocou a morte de um GNR e deixou mais três elementos da Guarda feridos.





A lancha suspeita faria parte de uma rota habitual de tráfico de Haxixe entre Marrocos e a Europa, utilizando as costas portuguesa e espanhola.