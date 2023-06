Militar dos Comandos em coma induzido "reage a estímulos"

“Ele está a reagir a estímulos, mas a situação é ainda de grande reserva. Estamos a seguir, com muita atenção e quero desejar, naturalmente, as rápidas melhoras deste militar”, disse a ministra da Defesa, Helena Carreiras.







O Exército informou em comunicado que, no dia 12 de junho, “durante a execução da instrução de marcha-corrida, com a distância de 15 quilómetros, com carga de cinco quilos, no quilómetro 14, foi assistido um militar de sexo masculino pela equipa médica militar, tendo sido acionado o INEM” que o transportou para o Hospital Santa Maria, em Lisboa.“Foi diagnosticado um golpe de calor e pelos riscos inerentes de falência de órgãos foi admitido nos cuidados intensivos. A situação neurológica aconselhou a ser induzido o coma, situação em que se mantém”, lê-se na nota.O Exército acrescenta que o chefe do Estado-Maior, general Mendes Ferrão, determinou a interrupção do curso “até à conclusão da avaliação clínica de todos os instruendos” e foi aberto um processo de averiguações.Concluída a avaliação clínica, o curso foi retomado e a avaliação de marcha-corrida realizou-se a 16 de junho.











(Com Lusa)