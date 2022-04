Militar morre durante salto de paraquedas devido a falha no sistema

Uma militar morreu durante um salto de paraquedas no campo de saltos do Arripiado, no concelho da Chamusca, distrito de Santarém. O Exército manifesta profundo pesar e explica que houve uma falha no sistema de paraquedas, que originou a queda e a morte da militar de 52 a