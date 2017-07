Militares a caminho de Proença-a-Nova para vigiar floresta não ardida

Lusa 28 Jul, 2017, 17:39 | País

"Foi solicitado um grupo ao Exército para patrulhar a área de floresta não ardida. A resposta foi afirmativa e espero receber os militares, um grupo com três viaturas, no dia de hoje", disse à Lusa o presidente deste município do distrito de Castelo Branco, João Lobo.

O autarca adiantou que o incêndio que deflagrou na tarde de domingo no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco) e se alastrou a Proença-a-Nova, bem como ao concelho de Mação (distrito de Santarém), está em fase de resolução.

"Hoje já tivemos dois reacendimentos que foram rapidamente tratados. As equipas e grupos mantêm-se no terreno", explicou.

O autarca sublinhou ainda que as equipas do município já estão no terreno a fazer o levantamento dos prejuízos, trabalho que espera ficar concluído ao fim do dia de hoje.

"Depois, na segunda-feira, vamos tratar os dados para solicitar apoios que foram abertos [no caso de Pedrógão Grande] e também pedindo que se estendam a estes territórios. Esta é uma área que precisa de atenção e, olhando para os recursos disponíveis, que ajudem as nossas comunidades", frisou.

João Lobo disse que a Câmara de Proença-a-Nova, "de forma própria", vai fazer um esforço em relação àquilo que é prioritário para as pessoas, para as "ajudar a levantar os braços".

O governante explicou que também já estiveram no terreno técnicos da Segurança Social a percorrer as localidades mais afetadas, para, posteriormente, poderem ser apoiadas.

O concelho de Proença-a-Nova foi atingido esta semana por um grande incêndio que deflagrou no concelho da Sertã e que se alastrou também a Mação (no distrito de Santarém) e Nisa (distrito de Portalegre).