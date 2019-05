Militares da GNR detidos por crimes contra imigrantes

A operação da Polícia Judiciária de Setúbal contou com o apoio da GNR na detenção de quatro militares da Guarda. Foram detidos nos postos onde estavam colocados. São suspeitos de vários crimes e "encontram-se indiciados pela comissão dos crimes de ofensa à integridade física qualificada, sequestro agravado e violação de domicílio por funcionário, factos praticados no início de outubro do ano transato, no concelho de Odemira".



Os alegados crimes terão ocorrido em Odemira e Vila Nova de Milfontes, no Alentejo.



O conflito terá começado com uma discussão entre o empregador e os dois trabalhadores agrícolas nepaleses. Um militar da Guarda, amigo do patrão, ter-se-á envolvido na discussão.



Mais tarde, acompanhado de outros três guardas da GNR, terá invadido a casa dos nepaleses, que terão sido então sequestrados e agredidos.



Aa investigação ao caso avançou depois de a própria GNR ter elaborado um auto de notícia.



Fonte da Associação Sindical dos Profissionais da Guarda, confirmou à RTP que um dos militares detidos é dirigente sindical da associação sócio-profissional independente da Guarda.



Os quatro militares vão ser presentes esta 5ª feira ao tribunal de Odemira para aplicação de medidas de coação.