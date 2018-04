Militares e polícias anunciam duas ações de protesto

Foto: RTP

O tenente-coronel António Costa Mota, presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, confirmou na Antena 1 que as duas iniciativas em defesa do descongelamento das carreiras vão ser anunciadas oficialmente esta terça-feira à tarde.



Ainda não são conhecidos os detalhes das duas ações de protesto que juntam as duas forças de segurança, mas o presidente da AOFA diz que estão disponíveis para ir até às últimas consequências, caso falhem as negociações com o Governo.

ASPP: protesto é apenas uma de muitas formas de luta

O dirigente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) revela forte indignação perante a não ação do Governo face ao descongelamento das carreiras destas forças de segurança.



Paulo Rodrigues diz que neste momento estão em cima da mesa todo tipo de iniciativas para mostrar que esta classe profissional não está contente.



“Estamos determinados para levar para a frente esta luta, até que o Governo entenda que não pode tratar estes profissionais da forma como o está a fazer, com bastante menosprezo”, explica Paulo Rodrigues.