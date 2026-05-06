Militares envolvidos em incidente em curso de paraquedismo em observação mas estáveis

Militares envolvidos em incidente em curso de paraquedismo em observação mas estáveis

Os dois militares envolvidos num incidente no curso de paraquedismo em Tancos, na terça-feira, permanecem em observação hospitalar mas encontram-se estáveis, segundo o Exército.

RTP /
Foto: António Antunes - RTP

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Os militares encontram-se no Hospital de Leiria e no Hospital de São José, onde estão a realizar exames complementares de diagnóstico para avaliação de eventuais fraturas ou outras lesões.

“O Exército continua a acompanhar a situação, garantindo o apoio necessário aos militares e às respetivas famílias, e prestará nova atualização sempre que se justifique”, lê-se numa nota enviada pelo Exército à RTP.

O Exército anunciou na terça-feira que dois militares ficaram feridos após um incidente durante um curso de paraquedismo em Tancos.
O Exército abriu um processo de averiguações com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente e acionou o apoio psicológico.

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