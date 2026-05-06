País
Militares envolvidos em incidente em curso de paraquedismo em observação mas estáveis
Os dois militares envolvidos num incidente no curso de paraquedismo em Tancos, na terça-feira, permanecem em observação hospitalar mas encontram-se estáveis, segundo o Exército.
Os militares encontram-se no Hospital de Leiria e no Hospital de São José, onde estão a realizar exames complementares de diagnóstico para avaliação de eventuais fraturas ou outras lesões.
“O Exército continua a acompanhar a situação, garantindo o apoio necessário aos militares e às respetivas famílias, e prestará nova atualização sempre que se justifique”, lê-se numa nota enviada pelo Exército à RTP.
O Exército anunciou na terça-feira que dois militares ficaram feridos após um incidente durante um curso de paraquedismo em Tancos.
O Exército abriu um processo de averiguações com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente e acionou o apoio psicológico.
“O Exército continua a acompanhar a situação, garantindo o apoio necessário aos militares e às respetivas famílias, e prestará nova atualização sempre que se justifique”, lê-se numa nota enviada pelo Exército à RTP.
O Exército anunciou na terça-feira que dois militares ficaram feridos após um incidente durante um curso de paraquedismo em Tancos.
O Exército abriu um processo de averiguações com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente e acionou o apoio psicológico.
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