Militares envolvidos em incidente em curso de paraquedismo em observação mas estáveis

Os militares encontram-se no Hospital de Leiria e no Hospital de São José, onde estão a realizar exames complementares de diagnóstico para avaliação de eventuais fraturas ou outras lesões.



“O Exército continua a acompanhar a situação, garantindo o apoio necessário aos militares e às respetivas famílias, e prestará nova atualização sempre que se justifique”, lê-se numa nota enviada pelo Exército à RTP.



O Exército anunciou na terça-feira que dois militares ficaram feridos após um incidente durante um curso de paraquedismo em Tancos.



O Exército abriu um processo de averiguações com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente e acionou o apoio psicológico.

