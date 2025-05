Um risco para a saúde pública e para o ambiente. O alerta é deixado por ambientalistas, autarcas e população. Estão preocupados com o projeto da Mina da Lagoa Salgada, no Alentejo.

De acordo com várias associações, a exploração de ouro será feita com recurso a substâncias altamente tóxicas que, no limite, podem provocar a morte.



A exploração mineira nos concelhos de Grândola e Alcácer do Sal aguarda apenas a decisão da Agência Portuguesa do Ambiente que está para breve.



A exploração está prevista para 11 anos, mas as consequências poderão prolongar-se por décadas.